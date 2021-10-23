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Названы главные ошибки при тестировании на коронавирус

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Названы главные ошибки при тестировании на коронавирус
Фото: unsplash

Неправильный забор анализов и некорректная транспортировка проб могут стать причиной ошибочного результата теста на COVID-19. Также и некоторые ошибки пациентов могут способствовать неверному диагнозу.

Брать мазок необходимо из двух разных мест — ротоглотки и носоглотки. Инструменты должны быть стерильными, а медицинский работник обязан быть в перчатках.

— Для того чтобы взять мазок из горла, необходимо зондом провести по его задней стенке, не касаясь щек и языка. Для взятия пробы из носа зонд вводится в ноздрю на 2–3 сантиметра, процедура безболезненная, может вызвать чихание, — рассказали РБК эксперты.

Перед взятием пробы необходимо обработать руки антисептиком, а затем аккуратно, стараясь нигде не оставить частички вируса и не собрать вместе с мазком слюну, собрать анализ и убрать его в пробирку.

При транспортировке она должна остаться в вертикальном положении и храниться в холодильнике или термосумке.

— Когда пациент берет мазок сам у себя, высока вероятность того, что на зонд попадет недостаточное количество клеток. Это может произойти как из-за неправильно выбранной точки для взятия клеток, так и из-за кашля или рвотного рефлекса — естественной реакции на раздражение задней поверхности глотки, что нарушит процедуру взятия, — рассказали изданию в одной из крупных медицинских лабораторий.

За час до начала мазка лучше не чистить зубы, не есть, не курить и не полоскать рот.

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В десяти московских школах 14 октября началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Школьники и ученики дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели. Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус позволит уменьшить заболеваемость и нагрузку на врачей, вовремя выявить заболевание и предотвратить осложнения, а также не допустить массового перевода школ в дистанционный режим. Отмечается, что такая практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.

Введение тестирования обосновано ростом заболеваемости коронавирусом среди детей. Они в 1,5 раза чаще стали заражать совместно проживающих с ними родственников, что тяжело сказывается именно на них.

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