Появилось видео из разрушенного из-за пожара цеха завода под Рязанью

Фото: МЧС

Момент со взрывом внутри цеха завода компании «Разряд» попал на видео. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «112», видно, как рабочие замечают огонь и пытаются спастись. Потом все вокруг заполняется огнем.

Видео: Telegram/112

До этого временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян подтвердил, что причиной аварии в цехе рязанского завода стал взрыв, причины которого неясны.

Ранее сообщалось, что официальная причина трагедии остается неизвестной, однако, по информации источников, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса.

Пожар произошел утром в пятницу, 22 октября, в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки.

Открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.

На момент пожара в цехе находились 17 человек.

По последним данным, число погибших в результате взрыва выросло до 17.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».