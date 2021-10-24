«Было безукоризненное подчинение»: Анастасия Мельникова — о работе с Александром Рогожкиным

Фото: Михаил Садчиков — младший специально для Вечерней Москвы

Российская актриса Анастасия Мельникова отреагировала на смерть отечественного режиссера Александра Рогожкина.

Артистка отметила его профессионализм и талант. Также она подчеркнула, что счастлива и горда совместной работой с великим режиссером.

— Когда выходишь на площадку к профессиональному человеку, невероятно одаренному, там уже срабатывает, кроме понимания того, что ты с мастером на одной площадке, контраст того, что ты видишь на других съемочных площадках и у него, — заявила Мельникова.

Также она рассказала о крепких супружеских отношениях Рогожкина с женой. До самой смерти она отсматривала его киноленты и наработки.

Актриса описала режиссера как невероятно талантливого, но строго человека. В этом, по ее мнению, и кроется секрет творческого успеха.

— Он очень строгий, мне было сложно с ним. Он очень требовательный, но у меня было абсолютное, безукоризненное подчинение ему. Я старалась делать все, что он говорит. Я никогда ничего не предлагала сама, потому что я знала, что он лучше знает. И у меня было невероятное доверие, — передает Пятый канал слова Анастасии Мельниковой.

Народный артист России, режиссер Александр Рогожкин скончался на 73-м году жизни 23 октября.

После сын режиссера рассказал киностудии «Ленфильм», что смерть артиста произошла из-за продолжительной и серьезной болезни.