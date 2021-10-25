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Мама Моргенштерна показала, как Алишер выглядел до популярности. Видео

Анна Михалюк

Общество
Мама Моргенштерна показала, как Алишер выглядел до популярности. Видео
Фото: Youtube /Осторожно: Собчак

Мама скандального рэпера Алишера Моргенштерна опубликовала в Сети видео, на котором запечатлен исполнитель до своей популярности.

Музыкант выглядел иначе, чем сейчас — вместо короткой стрижки и татуировок пышные кудрявые волосы, брючный костюм и электрогитара.

Марина Моргенштерн в подписи к посту рассказала, какими принципами руководствовалась при воспитании сына. Во-первых, она не давила на ребенка и давала ему заниматься тем, что ему нравится, не нарушая его личных границ. А во-вторых, она никогда не ругала сына за беспорядок в комнате, ведь главное — что он увлечен музыкой и написанием стихов.

Пользователи соцсети в комментариях практически единогласно поддержали такой подход к воспитанию.

— Столько любви к сыну!

— Макаренко курит в сторонке! Наверное, Алишер вам благодарен!

— Восхищаюсь Алишером, а теперь и вами!

Ранее Алишер Моргенштерн в интервью Ксении Собчак рассказал, что на протяжении многих лет он страдает от сонных параличей и бруксизма.

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