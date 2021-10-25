Россия отправит в Афганистан гуманитарную помощь

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Россия рассчитывает отправить гуманитарную помощь в Афганистан уже на этой неделе. Об этом в понедельник, 25 октября, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента отечественного МИД Замир Кабулов.

— Мы очень рассчитываем, что это случится на этой неделе… Номенклатура товаров уже сформирована, это продовольствие и медикаменты. В Кабуле масса людей, которому нужно все, но пока (отправляем - прим. «ВМ») приоритетные вещи, — рассказал он РИА Новости.

В гуманитарной операции принимают участие Минобороны и МЧС. Во время нее из Афганистана также вывезут российских граждан и студентов. Перед началом вывоза людей, необходимо все тщательно проработать, поэтому операция еще не начата. Решение президент РФ Владимир Путин принял уже давно, рассказал дипломат.

По его словам, гуманитарную помощь отправят уже в ближайшие дни.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.