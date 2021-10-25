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Актер Михаил Башкатов рассказал, кем мечтал стать в детстве

Ирина Игнатенко

Общество
Актер Михаил Башкатов рассказал, кем мечтал стать в детстве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актер Михаил Башкатов рассказал о том, как попал на сцену, кем мечтал стать в детстве и творческих планах.

Он признался, что никогда не мечтал об актерской карьере.

— Нет, я никогда не мечтал, что стану артистом. Более того, я в общем-то очень долго сопротивлялся, то есть, я полагал, что это не мужская профессия, вот, отчасти я и сейчас так считаю. Меня влекли какие-то романтические, героические профессии, пожарных каких-то, исследователей, геологов, военных, — признался он в интервью Nation News.

Тем не менее, он отметил, что с детства был творческим ребенком и его часто приглашали выступать на сцене в школьных и университетских постановках.

Башкатов отметил, что в настоящее время занимается не только актерской карьерой, но и продюссированием.

— Проектов много, много спектаклей, сейчас мы играем премьерный спектакль «Все о мужчинах». Я сейчас активно занимаюсь продюсированием, сейчас вышел наш сериал «Училки в законе». По-моему, получилось не плохо, интересно, — добавил он.

Актер также рассказал, что с удовольствием принимает участие в озвучивании мультфильмов.

До этого Андрей Бурковский откровенно рассказал о семье, детях и личной жизни.

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