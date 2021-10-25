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Суд отказал Facebook в отсрочке выплаты штрафа на 17 миллионов рублей

Виктория Сикерина

Происшествия
Суд отказал Facebook в отсрочке выплаты штрафа на 17 миллионов рублей
Фото: Pexels
Россия, Москва, Марксистский переулок, 1/32 Карта всех событий

Таганский суд Москвы отказал социальной сети Facebook в отсрочке выплаты административного штрафа в размере 17 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 25 октября.

— Отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Facebook Inc. наложены административные штрафы в размере 17 млн рублей, — говорится в сообщении ведомства.

В четверг, 21 октября, Таганский суд столицы отклонил заявление Facebook об отсрочке выплаты административного штрафа в размере 26 миллионов рублей.

Тогда же суд направил распоряжение судебным приставам об исполнении административных штрафов с Facebook на 17 миллионов рублей по четырем делам из-за отсутствия информации о добровольном погашении долга. Однако Facebook подал новое заявления об отсрочке исполнения указанных постановлений.

30 сентября Роскомнадзор сообщил о планах выдать Facebook новый протокол за повторное неудаление запрещенного контента. По данным ведомства, администраторы социальной сети не удалили более двух тысяч запрещенных материалов.

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