Появилось видео поисковой операции на месте взрыва в доме в Набережных Челнах

Фото: Вечерняя Москва

Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилой многоэтажке в Набережных Челнах в понедельник, 25 октября, вечером. Находящийся на месте событий корреспондент «Вечерней Москве» снял на видео процесс поисково-спасательных работ.

На кадрах видно, как специалисты поднимаются на крышу здания с помощью крана.

Видео: Вечерняя Москва

25 октября в жилом доме в Набережных Челнах произошел хлопок газовоздушной смеси. По данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Всего, по информации МЧС, пострадали четыре человека, спасатели также эвакуировали 32 жильца.

Следователи возбудили уголовное дело. СК займется установлением причин и обстоятельств произошедшего.

После корреспондент «Вечерней Москвы» сделал фотографии с места событий. На кадрах видно разрушенные верхние этажи здания, а также спасательную технику. Также корреспондент «ВМ» запечатлел на видео ход спасательной операции.

В Министерстве здравоохранения Республики Татарстан позже заявили, что состояние двух человек, которые получили серьезные травмы во время взрыва и обрушения конструкций в жилом доме в Набережных Челнах, оценивается как тяжелое.

В ведомстве уточнили, что еще одна девушка находится в крайне тяжелом состоянии.