Появилось видео поисковой операции на месте взрыва в доме в Набережных Челнах
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилой многоэтажке в Набережных Челнах в понедельник, 25 октября, вечером. Находящийся на месте событий корреспондент «Вечерней Москве» снял на видео процесс поисково-спасательных работ.
На кадрах видно, как специалисты поднимаются на крышу здания с помощью крана.
25 октября в жилом доме в Набережных Челнах произошел хлопок газовоздушной смеси. По данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.
В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Всего, по информации МЧС, пострадали четыре человека, спасатели также эвакуировали 32 жильца.
Следователи возбудили уголовное дело. СК займется установлением причин и обстоятельств произошедшего.
После корреспондент «Вечерней Москвы» сделал фотографии с места событий. На кадрах видно разрушенные верхние этажи здания, а также спасательную технику. Также корреспондент «ВМ» запечатлел на видео ход спасательной операции.
В Министерстве здравоохранения Республики Татарстан позже заявили, что состояние двух человек, которые получили серьезные травмы во время взрыва и обрушения конструкций в жилом доме в Набережных Челнах, оценивается как тяжелое.
В ведомстве уточнили, что еще одна девушка находится в крайне тяжелом состоянии.