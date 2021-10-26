Стрельба в торговом центре произошла в одном из американских штатов

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При стрельбе в Айдахо были ранены шесть человек, а двое — погибли. Об этом сообщил представитель полиции на пресс-конференции, цитирует телеканал KTVB7.

— Пять человек и офицер полиции Бойсе пострадали в результате этого происшествия. Полиция уведомляет семьи пострадавших и продолжает зачищать торговый центр, — говорится в сообщении полиции города в Twitter.

Five people and a Boise Police officer were injured in this event. Police are making notifications to family of those involved and continuing to clear the mall. — Boise PD (@BoisePD) October 25, 2021

Стрельба произошла в торговом центре в городе на улице Норт-Милуоки.

В середине октября в Перми в школе ученик открыл стрельбу. Молодой человек пришел в учебное заведение с оружием и один раз выстрелил в потолок. Его задержали.