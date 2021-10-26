ВДНХ пригласила на концерт «Неоклассика: пульс времени»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Главная выставка страны 26 октября приглашает москвичей и гостей столицы на концерт коллектива NEOrchestra. В его исполнении в оранжерее павильона Азербайджанской Республики прозвучат произведения современных композиторов Макса Рихтера, Людовико Эйнауди, Оулавюра Арнальдса.

В музыкальной программе «Неоклассика: пульс времени» гостей ждет погружение в мир современной классической музыки, знаменитые произведения и новые имена.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

Международный московский музыкальный фестиваль под управлением Валерия Гергиева с 25 по 31 октября пройдет в концертном зале «Зарядье». Посетители услышат классические произведения в исполнении солистов оперы, хора и музыкантов Симфонического оркестра Мариинского театра, а также пианиста Даниила Трифонова.

Оружейная палата Московского Кремля в ноябре зовет горожан на музыкальный фестиваль «Цари и Музы: опера при русском дворе». Гости познакомятся с вокальной и инструментальной музыкой XVIII — первой четверти XIX века и узнают, как эпоха Александра I повлияла на развитие сюжетов и стиль оперных произведений, созданных при дворе российского императора.