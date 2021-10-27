Поклонская ответила на угрозы со стороны Украины

Фото: Instagram/nv_poklonskaya

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская ответила на угрозу от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Она в среду, 27 октября, заявила, что тоже «не забудет» Киев.

— Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину, — рассказала она РИА Новости.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание Киева по поводу назначения Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде. Политик предложила Украине вначале разобраться в собственной правоприменительной практике, прежде чем пытаться использовать ее в других странах.

— В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся, — написала она.

На должность посла в островном государстве, находящемся в Западной Африке, Поклонская была назначена указом президента России Владимира Путина 13 октября. Сама бывший депутат рассказала, что рада новому назначению и мечтала о дипломатической работе.

С 2012 по 2014 год политик занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После Евромайдана и вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году Поклонская на протяжении двух лет возглавляла прокуратуру Республики Крым.

В 2016 году юриста избрали депутатом Государственной думы РФ. В 2021 году она не стала переизбираться и 12 октября ее полномочия истекли.