Москвичей призвали присоединиться к движению добровольцев для помощи пожилым

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По ее словам, самой уязвимой категорией граждан в сезон пандемии являются именно пожилые люди, а также страдающие хроническими заболеваниями.

— Волонтеры подключатся и доставят москвичам старше 60 лет продукты и лекарства, товары первой необходимости, — уточнила Святенко.

Добровольцем сможет стать любой человек от 18 лет. Также необходимо иметь QR-код, то есть подтверждение пройденной вакцинации или перенесенного коронавируса в последние шесть месяцев.

— Также волонтеры пройдут обязательное обучение и будут снабжены всеми необходимыми средствами защиты. Это важно, ведь даже самый минимальный контакт с заболевшим может быть ударом для людей старшего возраста или тех, у кого есть хронические заболевания, — заявила представитель Мосгордумы.

Святенко напомнила, что весной 2020 года многие горожане откликнулись на призывы о добровольческой помощи пенсионерам. В настоящий момент ситуация с пандемией менее опасная, однако это не повод отказываться от помощи пожилым, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого председатель Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова отметила, что добровольцы старшего возраста теперь могут принять участие в обучающих вебинарах «Компьютерная гостиная» и «Серебряная поляна». Организатором выступила программа «Молоды душой».

По ее словам, волонтеры освоят компьютерные программы и познакомятся с основами добровольческой деятельности.