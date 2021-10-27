ФАС возбудила дело в отношении Apple из-за модели продаж через App Store

Фото: Скриншот конференции для разработчиков Apple WWDC 2020

Российская федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении американской компании Apple. Она запрещает разработчикам приложений информировать пользователей об альтернативных способах их оплаты. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе ФАС России.

— Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store. ФАС России пришла к выводу, что этими действиями Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Корпорация должна была устранить нарушения до 30 сентября. Этого не произошло. Теперь в ее отношении возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, которое влечет за собой оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

Пользователи лишены выбора — можно приобрести ту же книгу или приложение на сайте разработчика или автора без наценки магазина приложений от Apple. Но компания запрещает оставлять ссылки на сторонние ресурсы, не допуская к своей площадке.

До этого ФАС РФ отказала интернет-сервису для размещения объявлений о товарах «Авито» в покупке платформы по поиску жилья ЦИАН. Причиной отказа послужила возможность организаций занять доминирующее положение на рынке. Уточняется, что совместная работа компаний может привести к ограничению конкуренции других игроков.