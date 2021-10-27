Вернувшийся в аэропорт из-за угроз самолет Egypt Air скоро вылетит в Москву

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Самолет авиакомпании Egypt Air, вернувшийся в аэропорт из-за сообщений с угрозами, расположенных на одном из пассажирских кресел, вылетит в Москву в 17:00, передает РИА «Новости».

Пассажирский самолет рейсом Каир — Москва вылетел в среду, 27 октября, но вернулся спустя 22 минуты после взлета из-за наличия на одном из сидений самолета сообщения с угрозами, оставленного неизвестным лицом.

Стало известно, что экипаж самолета подал сигнал тревоги. Он прозвучал примерно через полчаса после взлета, когда самолет уже пролетал над Средиземным морем.

После этого воздушное судно вернулось и приземлилось в аэропорту Каира. В столичном аэропорту Домодедово его ожидали в 16:23 по московскому времени, с получасовой задержкой от основного.

Позднее стало известно, что сообщение с угрозами, из-за которого был возвращен рейс Каир — Москва, было ложным, передает РИА «Новости» официальное заявление авиакомпании.

Утром 10 октября стало известно о крушении самолета L-410 в Татарстане. На его борту находились 23 человека — два члена экипажа и 21 парашютист местного аэроклуба. Самолет упал в районе Мензелинска.