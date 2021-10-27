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Самолет Каир — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за сообщений с угрозами

Михаил Алимов

Происшествия
Самолет Каир — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за сообщений с угрозами
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Самолет авиакомпании Egypt Air, выполнявший рейс Каир — Москва, вернулся обратно из-за сообщений с угрозами, расположенных на одном из пассажирских кресел. Об этом в среду, 27 октября, заявили в пресс-службе перевозчика.

— Официальный источник в Egypt Air подтвердил, что рейс компании MS729 модели A220-300 вернулся спустя 22 минуты после взлета из-за наличия на одном из сидений самолета сообщения с угрозами, оставленного неизвестным лицом, — передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Экипаж самолета Airbus A220, выполняющего рейс Каир — Москва, подал сигнал тревоги 27 октября. Он прозвучал примерно через полчаса после взлета. В этот момент воздушное судно находилось над Средиземным морем.

После этого он вернулся и приземлился в аэропорту египетской столицы. Рейс должен был прилететь в столичный аэропорт Домодедово в 16:23 по московскому времени, с получасовой задержкой от основного.

Утром 10 октября стало известно о крушении самолета L-410 в Татарстане. На его борту находились 23 человека — два члена экипажа и 21 парашютист местного аэроклуба. Самолет упал в районе Мензелинска. Основная причина крушения самолета с парашютистами в Татарстане — отказ техники.

Потерпевший крушение в Татарстане самолет был изготовлен в 1987 году. В настоящее время самолет принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

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