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Заблокировавшего движение в Москве Марьясова приговорили к 10 месяцам лишения свободы

Полина Долганова

Происшествия
Заблокировавшего движение в Москве Марьясова приговорили к 10 месяцам лишения свободы
Фото: moscow-live

Тверской суд Москвы вынес приговор в отношении Глеба Марьясова, который умышленно заблокировал движение транспорта в столице, к десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом в среду, 27 октября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Тверского районного суда.

По информации следствия, 23 января 2021 года Марьясов намеренно заблокировал движение транспорта в Москве, а также мешал пешеходам, создав при этом для них угрозу жизни и здоровья.

Заблокировавшего движение в Москве Марьясова приговорили к 10 месяцам лишения свободыФото: Предоставлено пресс-секретарем Тверского районного суда города Москвы

— Судебным участком № 370 Тверского района города Москвы вынесен приговор о признании виновным Глеба Марьясова в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 267 УК РФ («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»), и назначении ему наказания в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — заключил пресс-секретарь суда.

Другое происшествие на одной из столичных дорог произошло 16 июля текущего года. Тогда водитель Mercedes-Benz AMG G 63 двигался по проезжей части Большой Пироговской улицы. В районе дома 53 он хотел выполнить маневр — поворот налево, в сторону Новодевичьего проезда. Своими действиями мужчина нарушил правила и перекрыл проезд двигавшемуся во встречном направлении рейсовому пассажирскому автобусу.

В какой-то момент у водителя автомобиля возник словесный конфликт с водителем автобуса из-за перекрытия движения. Вместо того чтобы разрешить конфликт мирно и уступить дорогу, мужчина на Mercedes окончательно заблокировал автобусу возможность продолжения движения. После этого он выстрелил в лобовое стекло автобуса. В результате инцидента лобовое стекло автобуса было повреждено, а обвиняемый с места преступления скрылся.

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