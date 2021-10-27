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На съемочной площадке фильма с Болдуином нашли новые боевые патроны

Дарья Чентаева

Общество
На съемочной площадке фильма с Болдуином нашли новые боевые патроны
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Сотрудники полиции после обыска на съемочной площадке вестерна «Ржавина» нашли несколько боевых патронов. Об этом рассказал шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса на пресс-конференции в среду, 27 октября.

— Мы нашли дополнительно на площадке, как мы полагаем, то, что может быть боевыми патронами, — сообщил шериф.

Как утверждает Адан Мендоса, обнаружить видеозапись трагедии правоохранительным органам не удалось, передает ТАСС.

— В районе места происшествия находилось съемочное оборудование, и мы рассчитывали найти видеозапись. Однако съемка в тот момент не велась, запись найти не удалось, — отметил Адан Мендоса.

Инцидент с Алеком Болдуином произошел 22 октября из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна «Ржавчина» Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а Хатчинс получила тяжелое ранение, врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Его допросили сотрудники управления шерифа округа Санта-Фе, после чего актера отпустили.

В настоящее время ведется расследование, съемочный процесс приостановлен. После инцидента актер заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими по факту инцидента.

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