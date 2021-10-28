СТС отменил премьеру шоу с Моргенштерном после его слов о Дне Победы

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Выход нового реалити-шоу на канале СТС должен был состояться в среду, 27 октября, но телеканал решил взять паузу. Рэпер Алишер Моргенштерн не появился на СТС — в программе произошли изменения, которые не остались незамеченными зрителями.

Музыкант должен был дебютировать на шоу «Русский ниндзя» в качестве ведущего, но на канале отменили премьеру без предупреждения после его скандального высказывания о Дне Победы.

— Произошли изменения в программной сетке телеканала. Проект перенесен на ноябрь. Точные даты сообщим позднее, — написали на странице в соцсети «ВКонтакте» представители СТС.

Зрители в комментариях возмутились отменой, так как многие ждали выхода шоу.

«Зачем так с людьми? Анонсировать «Русский ниндзя», а потом взять и перенести, когда все ждали его»; «СТС наплевать на зрителей», — написали фолловеры.

Ранее в интервью с Ксенией Собчак Алишер Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем праздновать День Победы в России и каждый год вспоминать о прошлом. Как утверждает артист, победа в Великой Отечественной войне — это «круто», но необходимо «двигаться дальше» и праздновать новые победы и достижения.

26 октября в СК сообщили, что проверят слова Моргенштерна о Великой Отечественной войне на возможное нарушение закона. В рамках проверки будет установлено, имеются ли в словах исполнителя нарушения законодательства.

В тот же день исполнитель принес извинения за свои слова. Музыкант подчеркнул, что он уважает ветеранов и гордится ими. При этом он посетовал, что некорректно формулирует мысли. Своим заявлением, по его словам, он не хотел кого-либо обидеть или задеть.

Мама Моргенштерна потребовала прекратить травлю сына из-за слов о Дне Победы. Она уточнила, что интервью с телеведущей было сделано в день свадьбы Алишера, которая состоялась 31 августа.