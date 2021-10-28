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Прокуратура проверит госпиталь в Томске после сообщений о мнимом враче

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Происшествия
Прокуратура проверит госпиталь в Томске после сообщений о мнимом враче
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

После сообщений о ненадлежащем уходе за больными и родственнике одной из госпитализированных в Томске пациенток, который под видом врача три дня ухаживал за своей бабушкой в «красной» зоне, прокуратура региона проведет проверку. Об этом в четверг, 28 октября, сообщил представитель ведомства.

— По обстоятельствам, изложенным в СМИ и запечатленным на видео, организовано проведение проверки, — рассказал он РИА Новости.

В томском агентстве ТВ2 рассказали, что один из местных жителей решил проверить слухи, что в коронавирусном госпитале плохо ухаживают за пациентами. Он надел защитный костюм, как у врачей, и три дня помогал своей бабушке, госпитализированной с COVID-19. Когда мужчина пришел в госпиталь, он обнаружил, что его родственница содержится в ужасных условиях — подгузники не меняли. Она лежала на койке с высокой температурой и в антисанитарных условиях. Через три дня «лже-врача» разоблачили и он сбежал, но успел перед этим снять несколько видео.

До этого сообщалось, что синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви открыл очередной набор волонтеров, которые готовы помогать пациентам в «красных зонах» ковидных госпиталей. По словам представителя церкви, во время первого набора в начале июля волонтерами «красных зон» стали сотни людей из разных профессий. В настоящее время их число снизилось, так как завершился сезон отпусков.

Волонтерам предложат пройти обучение на курсах в учебном центре больницы святителя Алексия. Программа включает три занятия, на которых они узнают основы ухода за больными и духовного милосердия.

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