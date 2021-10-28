Кремль оценил условия для ввода обязательной вакцинации от COVID-19
Решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в стране будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 28 октября.
— Пока никаких решений на этот счет не принималось. Посмотрим, дальше как развивается ситуация, — рассказал представитель Кремля.
Данные статистики по COVID-19 меняются изо дня в день, при этом они не дают поводов для оптимизма, добавил он. Власти, по его словам, будут и впредь следить за эпидемиологической ситуацией.
Темпы вакцинации в России, «слава богу», пошли вверх, уточнил пресс-секретарь. Песков выразил надежду, что эта тенденция не ослабнет и с завершением периода нерабочих дней, отмечает ТАСС.
За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.
Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.
20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.