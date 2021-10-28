Кремль оценил условия для ввода обязательной вакцинации от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в стране будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 28 октября.

— Пока никаких решений на этот счет не принималось. Посмотрим, дальше как развивается ситуация, — рассказал представитель Кремля.

Данные статистики по COVID-19 меняются изо дня в день, при этом они не дают поводов для оптимизма, добавил он. Власти, по его словам, будут и впредь следить за эпидемиологической ситуацией.

Темпы вакцинации в России, «слава богу», пошли вверх, уточнил пресс-секретарь. Песков выразил надежду, что эта тенденция не ослабнет и с завершением периода нерабочих дней, отмечает ТАСС.

За последние сутки в России зафиксировали 40 096 новых случаев коронавируса. При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни.

1/3 2/3 3/3

Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики за минувший день вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.