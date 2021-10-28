Появилось видео нападения на полицейского в московском баре

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Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

В Сети появилось видео с дракой, которая произошла у посетителя столичного бара с сотрудниками полиции в ночь на 28 октября.

На кадрах видно, как мужчина берет в руки стул, замахивается им и бьет одного из полицейских. После чего правоохранители скручивают дебошира и надевают на него наручники.

Видео: Telegram / Mash

По данным МВД, инцидент произошел 28 октября в заведении на улице Арбат. Полицейские проводили проверку в помещении ресторана. В какой-то момент мужчина 1991 года рождения начал проявлять агрессию по отношению к правоохранителям.

Он сорвал нагрудный знак с формы полицейского, а затем схватил в руки стул и ударил им своего оппонента по руке.Вскоре дебошир был задержан и доставлен в отделение полиции.

— Лейтенант полиции за оказанием медицинской помощи обращался в медицинское учреждение, после чего продолжил несение службы, — заключили в МВД.

По данным Telegram-канала Mash, драка произошла в баре «Опыт», расположенном в Арбатском переулке. Сотрудники полиции проверяли, соблюдаются ли в заведении антиковидные ограничения.