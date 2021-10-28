Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появилось видео нападения на полицейского в московском баре

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео нападения на полицейского в московском баре
клуб
Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

В Сети появилось видео с дракой, которая произошла у посетителя столичного бара с сотрудниками полиции в ночь на 28 октября.

На кадрах видно, как мужчина берет в руки стул, замахивается им и бьет одного из полицейских. После чего правоохранители скручивают дебошира и надевают на него наручники.

Видео: Telegram / Mash

По данным МВД, инцидент произошел 28 октября в заведении на улице Арбат. Полицейские проводили проверку в помещении ресторана. В какой-то момент мужчина 1991 года рождения начал проявлять агрессию по отношению к правоохранителям.

Он сорвал нагрудный знак с формы полицейского, а затем схватил в руки стул и ударил им своего оппонента по руке.Вскоре дебошир был задержан и доставлен в отделение полиции.

— Лейтенант полиции за оказанием медицинской помощи обращался в медицинское учреждение, после чего продолжил несение службы, — заключили в МВД.

По данным Telegram-канала Mash, драка произошла в баре «Опыт», расположенном в Арбатском переулке. Сотрудники полиции проверяли, соблюдаются ли в заведении антиковидные ограничения.

Читайте также:
МВДМосквадебош
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте