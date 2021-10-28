Движение трамваев в районе Павелецкого вокзала восстановлено

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Павелецкая площадь Карта всех событий

Движение трамваев на четырех маршрутах в районе Павелецкого вокзала полностью восстановлено после задержки по техническим причинам. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Восстановлено движение трамваев в районе Павелецкого вокзала, — сообщается в материале.

Ранее сообщалось, что по четырем трамвайным маршрутам в районе Павелецкого вокзала запустили движение автобусов. Данная мера была предпринята в связи с тем, что трамваи А, №3, 38 и 39 задерживали по техническим причинам. Уточнялось, что маршруты были временно изменены.

В четверг, 28 октября, стало известно о столкновении двух трамваев в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пострадали 16 человек.

Пассажиры получили легкие травмы и ушибы. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь. Проверку по факту случившегося проведет специальная комиссия, отметили в пресс-службе «Горэлектротранса». Сейчас на участке, где произошла авария, движение трамваем приостановлено.