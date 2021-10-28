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Мать четырех детей задолжала алименты на 600 тысяч рублей и стала фигуранткой уголовного дела

Евгений Белоусов

Происшествия
Мать четырех детей задолжала алименты на 600 тысяч рублей и стала фигуранткой уголовного дела
Фото: Pixabay

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга признал виновной мать четырех детей Аллу Алексееву виновной в неуплате средств на содержание детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в четверг, 28 октября.

По словам представителя ведомства, ранее Алексеева уже была подвергнута административному наказанию за неуплату, но проигнорировала решение мирового судьи и не встала на учет в центр занятости. Она продолжила довольствоваться случайными заработками и уклоняться от содержания детей.

Задолженность Алексеевой составляет на сегодняшний день: на первого ребенка — 141 728 рублей 20 копеек, на второго ребенка — 143 935 рублей 48 копеек, на третьего ребенка — 143 935 рублей 48 копеек и на четвертого ребенка — 143 935 рублей 48 копеек.

Общая задолженность Алексеевой превысила 500 тысяч рублей за всех четырех детей.

Свою вину Алексеева признала и выразила искреннее раскаяние в содеянном. Она также заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием 10 процентов из заработной платы ежемесячно в доход государства, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, 25 октября, впервые в России истец выиграл дело о моральном вреде из-за публикации в сторис социальной сети Instagram. Он подал иск о защите чести и достоинства и потребовал от бывшей жены компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, она должна записать опровержение всему сказанному и год не удалять из своей страницы в социальной сети.

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