«Мы ждем близнецов»: Роналду сообщил о скором пополнении в семье

Фото: Instagram/cristiano

Футболист, выступающий за английский клуб «Манчестер Юнайтед», Криштиану Роналду и его девушка, модель Джорджина Родригес, ждут появления на свет близнецов. Об этом футболист сообщил на своей странице в соцсети Instagram в четверг, 28 октября.

Он опубликовал фотографию, на которой пара показывает снимок УЗИ с изображением детей.

— Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами, — подписал снимок Роналду.

Пара уже воспитывает четверых детей. Дочь Алану Мартину Родригес родила сама, а Криштиану-младший, Ева и Матео появились на свет с помощью суррогатного материнства.

Ранее появилась информация о тайной помолвке Роналду и Родригес, которая якобы состоялась в Марокко, однако слухи опровергли.

Также стало известно, сколько денег футболист тратит на свою девушку в месяц. Сообщается, что около 96 тысяч евро девушка тратит на себя и четверых детей.