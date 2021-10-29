Новосибирские бутлегеры произвели около пяти тонн суррогатного алкоголя

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В Новосибирской области полиция задержала двух местных жителей, которые подозреваются в производстве суррогатного алкоголя. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, двое жителей Новосибирска в возрасте 50 и 60 лет организовали предприятие по производству контрафактной алкогольной продукции. При этом на свой товар они наклеивали этикетки всемирно известных брендов.

— В результате проведенных мероприятий из арендованного одним из злоумышленников склада изъято порядка пять тонн готового к реализации спиртного 15 наименований, — говорится в сообщении МВД.

По предварительным данным, материальный ущерб от деятельности бутлегеров превысил шесть миллионов рублей.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Отравление в России алкоголем

27 октября Следственный комитет предъявил обвинения 34-летнему мужчине, продавшему суррогатный алкоголь, которым отравились четыре человека в столице. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным СК, в июле обвиняемый продал контрафактный алкоголь своему знакомому в Бронницах. Последний в свою очередь в октябре передал напиток другим людям, которые употребили его на праздничном мероприятии в кафе на улице Академика Семенова. После употребления четверым мужчинам стало плохо, их госпитализировали с признаками отравления. Один из потерпевших скончался.

13 октября сообщалось, что силовики обнаружили более 23 тысяч бутылок контрафактного алкоголя во Владимирской области. Подпольное предприятие по изготовлению нелегальной алкогольной продукции находилось на территории бывшей автобазы в Петушинском районе. Во время осмотра помещений полицейские нашли оборудование для производства алкоголя, упаковочные материалы и бутылки.

8 октября следователи Оренбургской области задержали троих продавцов поддельной алкогольной продукции, из-за которой впоследствии отравились люди. Правоохранители задержали 29-летнего жителя Орска, который организовал нелегальное производство и сбывал опасные спиртосодержащие напитки.

Также были задержаны 60-летний уроженец села Акжарского Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанского Домбаровского района. Они, предположительно, занимались продажей поддельного алкоголя.