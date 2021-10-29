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В Союзе автомобилистов объяснили, к чему приведет лишение прав за три нарушения

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В Союзе автомобилистов объяснили, к чему приведет лишение прав за три нарушения
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Реализовывать в жизнь предложение Министерства юстиции РФ о лишении водительских прав на срок от одного до полутора лет за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения (ПДД) пока что нельзя. Это может привести к наказанию водителей умышленно и к росту недоверия граждан к полиции. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Минюст внес соответствующую инициативу в проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Новый КоАП направлен на согласование в заинтересованные органы государственной власти и организации. После согласования и финальной доработки он появится на федеральном портале нормативных правовых актов.

Хайцеэр подчеркнул, что ведомство предлагает вернуть балльную систему, которая существовала в СССР: за третье нарушение будут лишать прав на 12–18 месяцев.

— Таким нарушением может стать даже непропуск пешехода. Думаю, мы увидим засады у пешеходных переходов. Вспоминается старый советский фильм «Инспектор ГАИ», в котором Никита Михалков играл директора автосервиса. Тогда это был реальный ВИП. И его инспектор остановил за превышение, а Никита Сергеевич в фирменной манере рассказал, что правила — они не для всех. Так вот, на наших дорогах правила и сейчас не для всех, тот же условный Михалков все так же на нашей дороге. И уходит от ответственности, — сказал Хайцеэр.

По его словам, именно поэтому норма о лишении должна появляться только тогда, «когда будут гарантированная неотвратимость наказания и абсолютное доверие сотрудникам в погонах, которого сейчас в обществе нет».

— Если оценивать проект КоАП глобально, то это шаг вперед, положительный. Он своевременный и современный, но требует доработок. В нем отсутствуют некоторые необходимые дополнения. Например, большее внимание нужно уделить электросамокатам и велосипедам на дорогах, определить, где они могут ехать и как, и признать такие устройства транспортными средствами. Потому что проблем с ними много, нужно прекратить их хаотичное движение. Также нужно определить понятие «средняя скорость», что приведет к соблюдению дистанции водителями, аккуратной езде без рывков и осмысленному движению в целом, — заключил Хайцеэр.

До этого сообщалось, что Министерство юстиции РФ вместе с другими ведомствами готовит проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), где будут новые штрафы для водителей. Наказывать россиян по новым статьям начнут в 2022 году.

Так, штраф за шины, свет и другие неисправности в настоящее время составляет 500 рублей. Он предусмотрен за неисправности, которые перечислены в приложении к ПДД об «Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации...». В список внесут новые пункты. Планируют расширить список неисправностей, при которых запрещена эксплуатация машины. Штрафы вступят в силу с 1 марта 2022 года.

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