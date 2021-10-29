Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставка «Встреча, изменившая мир» откроется в музее Пушкина

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Встреча, изменившая мир» откроется в музее Пушкина
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Пречистенка, 12/2 Карта всех событий

Государственный музей А. С. Пушкина представляет выставку «Встреча, изменившая мир», где представлены графические размышления над романом «Идиот» Ф. М. Достоевского художника Виктора Апухтина. Экспозиция приурочена к 200-летию со дня рождения писателя.

Посетители впервые увидят серию графических размышлений над романом. Для художника главный герой романа — Лев Мышкин не имеет тени, он —Свет. Художник проводит зрителя путем, когда персонажи, озаренные светом — несколько ироничные, плотные, преображаются. Бестелесность героя контрастирует с земными персонажами. Но момент соприкосновения озаряет их иным светом, и жизнь прежняя уже невозможна.

Персонажи размышлений Апухтина над текстом романа Достоевского живые, пульсирующие. Они существуют в измерении космическом, осуществляя связь времен.

Выставка открыта с 12 ноября по 19 декабря, сообщается на сайте музея.

В Музее современной истории России с 26 октября работает выставка «Мы запомним суровую осень», посвященная 80-летию битвы под Москвой. Гости музея увидят живописные произведения, посвященные одной из самых трагических и героических страниц Великой Отечественной войны.

4 ноября Музей Победы открывает выставку «Парад, изменивший историю», посвященную легендарному маршу 7 ноября 1941 года. Посетители увидят фотографии из фондов Музея Победы и Российского государственного архива кинофотодокументов, кинохронику парада, хранящиеся в музее личные документы ветеранов — участников парада Юрия Кирилловича Игнатьева и Василия Михайловича Лагодина.

Читайте также:
ХудожникиМузеиВыставки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Мошенники выживают собственников квартир

Никита Миронов
Никита Миронов

Чем гордиться моргенштернам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Меняющийся мир

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вы так нужны нам, дорогие!

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Студенты покажут свои проекты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вероятность очевидного

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Поколение кибербабушек

Все мнения
О проекте