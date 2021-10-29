Выставка «Встреча, изменившая мир» откроется в музее Пушкина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Пречистенка, 12/2 Карта всех событий

Государственный музей А. С. Пушкина представляет выставку «Встреча, изменившая мир», где представлены графические размышления над романом «Идиот» Ф. М. Достоевского художника Виктора Апухтина. Экспозиция приурочена к 200-летию со дня рождения писателя.

Посетители впервые увидят серию графических размышлений над романом. Для художника главный герой романа — Лев Мышкин не имеет тени, он —Свет. Художник проводит зрителя путем, когда персонажи, озаренные светом — несколько ироничные, плотные, преображаются. Бестелесность героя контрастирует с земными персонажами. Но момент соприкосновения озаряет их иным светом, и жизнь прежняя уже невозможна.

Персонажи размышлений Апухтина над текстом романа Достоевского живые, пульсирующие. Они существуют в измерении космическом, осуществляя связь времен.

Выставка открыта с 12 ноября по 19 декабря, сообщается на сайте музея.

В Музее современной истории России с 26 октября работает выставка «Мы запомним суровую осень», посвященная 80-летию битвы под Москвой. Гости музея увидят живописные произведения, посвященные одной из самых трагических и героических страниц Великой Отечественной войны.

4 ноября Музей Победы открывает выставку «Парад, изменивший историю», посвященную легендарному маршу 7 ноября 1941 года. Посетители увидят фотографии из фондов Музея Победы и Российского государственного архива кинофотодокументов, кинохронику парада, хранящиеся в музее личные документы ветеранов — участников парада Юрия Кирилловича Игнатьева и Василия Михайловича Лагодина.