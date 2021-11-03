Спасатели обнаружили черный ящик и тела экипажа Ан-12 под Иркутском
Бортовой самописец разбившегося в Иркутской области грузового самолета Ан-12 найден на месте авиакатастрофы. Об этом сообщили в экстренных службах в среду, 3 ноября.
— На месте катастрофы найден один из бортовых самописцев. Продолжаются поиски второго черного ящика, — говорится в сообщении.
Также обнаружены тела и фрагменты всех семерых членов экипажа, отмечает ТАСС.
3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.
Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту находились семь человек, все они погибли.
Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».