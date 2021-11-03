Спасатели обнаружили черный ящик и тела экипажа Ан-12 под Иркутском

Фото: Telegram / РИА Новости

Бортовой самописец разбившегося в Иркутской области грузового самолета Ан-12 найден на месте авиакатастрофы. Об этом сообщили в экстренных службах в среду, 3 ноября.

— На месте катастрофы найден один из бортовых самописцев. Продолжаются поиски второго черного ящика, — говорится в сообщении.

Также обнаружены тела и фрагменты всех семерых членов экипажа, отмечает ТАСС.

3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.

Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту находились семь человек, все они погибли.

Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».