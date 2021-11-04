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Разбившийся самолет Ан-12 не проходил противогололедную обработку при вылете с Чукотки. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщил представитель авиаузла.

— У нас самолеты не проходят противогололедную обработку, потому что лед не образуется: минусовые температуры, нет этих перепадов температур. (Самолет — прим. «ВМ») вылетел нормально. Нормально с ним все было... У каждой авиакомпании свой техсостав, и они сами смотрели, проверяли состояние самолета, — рассказал он РИА Новости.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта в среду, 3 ноября, около 14:00 по местному времени (05:00 по московскому).

Накануне сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.

Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту разбившегося в Иркутской области Ан-12 находились девять человек. На данный момент найдены тела шестерых.

Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Под Иркутском на месте крушения Ан-12 был найден второй бортовой самописец. Об этом сообщил представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.