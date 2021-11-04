Прокачку газа возобновили по трубопроводу Ямал — Европа

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновилась в Германию после пяти дней остановки. Это следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade в четверг, 4 ноября.

Газ перестал идти напрямую из Польши в Германию 30 октября, после этого начались реверсные поставки в обратную сторону. Прокачка возобновилась в 14:00 по московскому времени, отмечает РИА Новости.

3 ноября польский журналист Анджей Кублик заявил, что сокращение транзита газа в Европу является свидетельством незаинтересованности России в газопроводе «Северный поток — 2». Прокачка газа 30 октября по трубопроводу Ямал — Европа упала до нуля, а Газпром понес из-за этого убытки, уточнил он.

Таким образом газовый гигант, как уверен автор, якобы манипулирует рынком, оказывая косвенное влияние на экономику стран Европы и настроения в обществе. Минэкономики Германии по-прежнему не видит угроз в газопроводе, сетует он. Сложно поверить в то, что немецкие чиновники изучили почти 600 страниц аналитики за четыре рабочих дня, заключил Кублик.