СК установит обстоятельства побега пациента из психбольницы в Подмосковье

Фото: СК РФ

Следователи занялись установлением обстоятельств, которые привели к побегу мужчины из психиатрической больницы в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 4 ноября.

— 4 ноября 2021 года из специализированного медицинского учреждения, находящегося в селе Троицкое Чеховского городского округа, совершил побег мужчина. Судом в отношении сбежавшего ранее была применена принудительная мера медицинского характера, — рассказала представитель ведомства.

По факту инцидента организовано проведение доследственной проверки. Следователи на месте происшествия проводят опросы и занимаются установлением обстоятельств произошедшего, заключила Врадий.

4 ноября СМИ сообщили, что осужденный за убийство Александр К. сбежал из психиатрической больницы в подмосковном Чехове. По предварительным данным, преступник сбежал из учреждения после конфликта с охраной.

ГУ МВД по Московской области занимается розыском беглого пациента. Проверку по факту инцидента организовала и прокуратура Московской области.