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«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы

Юлия Курганова

Спорт
«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы
Фото: instagram.com/fcsm_official/

Футболисты московского «Спартака» на выезде сыграли вничью с английским клубом «Лестер» в матче группового этапа Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Позднее счет сравнял хавбек английской команды Даниэль Амартей.

На 75-й минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» находится на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» располагается на третьей позиции, набрав пять очков.

24 ноября «Спартак» проведет встречу с итальянским «Наполи» в Москве. 25 ноября «Лестер» на своем стадионе сыграет с польской «Легией».

Футболисты «Локомотива» и турецкого «Галатасарая» ранее провели матч четвертого тура Лиги Европы. Команды также сыграли в ничью. В конце матча между игроками обеих команд произошла драка.

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