МВД уточнило данные о подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в ТиНАО

Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы

Россия, Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский проспект Карта всех событий

Четверо напавших на отца с ребенком в ТиНАО являются уроженцами одной из стран Закавказья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в субботу, 6 ноября.

— Все четверо — уроженцы одного из государств Закавказья, трое из них получили гражданство России в апреле 2012 года, — цитирует сообщение ТАСС.

Трое из четырех задержанных, как уточняется, проживают в Оренбургской области.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Полиция задержала четверых подозреваемых.

Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны. Подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы». Момент нападения мужчин на отца с ребенком в ТиНАО сняли камеры видеонаблюдения.