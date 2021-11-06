Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МВД уточнило данные о подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в ТиНАО

Иван Юминов

Происшествия
МВД уточнило данные о подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в ТиНАО
Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы
Россия, Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский проспект Карта всех событий

Четверо напавших на отца с ребенком в ТиНАО являются уроженцами одной из стран Закавказья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в субботу, 6 ноября.

— Все четверо — уроженцы одного из государств Закавказья, трое из них получили гражданство России в апреле 2012 года, — цитирует сообщение ТАСС.

Трое из четырех задержанных, как уточняется, проживают в Оренбургской области.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Полиция задержала четверых подозреваемых.

Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны. Подробности инцидента — в материале «Вечерней Москвы». Момент нападения мужчин на отца с ребенком в ТиНАО сняли камеры видеонаблюдения.

Читайте также:
ЗадержанияМВДТиНАО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте