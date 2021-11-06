Минздрав предупредил о росте детской заболеваемости COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Дети в России стали чаще болеть коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в субботу, 6 ноября.

— Видим, что и дети заболевают чаще, — рассказал министр.

Более трех тысяч детей в Рязанской области находятся под наблюдением у медицинских работников, приводит слова Мурашко ТАСС.

28 октября сообщалось, что ежедневно около тысячи детей заражаются COVID-19 в Москве.От 20 до 30 детей попадают в больницы каждые сутки.

За последний день в России зарегистрировано 41 335 новых случаев COVID-19. Отмечается, что 11,3 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать столица. За последние 24 часа в городе выявили 6880 новых случаев коронавирусной инфекции.

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За последние сутки российские врачи полностью вылечили 29 201 пациента, также в стране зафиксировали 1188 летальных исходов.

Коллективный иммунитет во всей России в настоящее время составляет 48 процентов. Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 57 256 745 россиян.