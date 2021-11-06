«Галатасарай» подаст жалобу на результат матча с «Локомотивом» в ЛЕ

Фото: instagram.com/fclokomotiv

Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» планирует обжаловать результат матча с московским «Локомотивом» в Лиге Европы (ЛЕ). Об этом сообщили в пресс-службе команды в субботу, 6 ноября.

— Мы подали в УЕФА официальное заявление. «Галатасарай» требует присудить команде победу из-за нарушения правил во время игры с «Локомотивом», — говорится в сообщении.

Игрок гостей Дмитрий Живоглядов, как утверждается, не был удален после получения двух желтых карточек. В случае отклонения запроса клуб требует переиграть матч, отмечается на сайте «Галатасарая».

4 ноября «Локомотив» сыграл в Стамбуле с «Галатасараем». Встреча закончилась с ничейным результатом — 1:1.

Счет открыл турецкий клуб на 43-й минуте благодаря Софьяну Фегули. На 72-й минуте гол забил Франсуа Камано из «Локомотива».

В конце игры во время добавленного времени после фола московской команды полузащитник Дмитрий Баринов стал затягивать время, убегая с мячом. Футболистам турецкого клуба это не понравилось, в результате случилась крупная стычка с участием обеих команд.

С трибун в сторону игроков полетели бутылки и стаканы. Успокоить болельщиков попытался вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера. В итоге желтые карточки получили Дмитрий Баринов, Дмитрий Живоглядов и турецкий нападающий Мбайе Дьян.