Скончался актер из сериала «След» Виктор Гунин

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Умер российский актер театра и кино Виктор Гунин, известный по ролям в сериале «След» и «Кодекс чести». Об этом сообщил его коллега Юрий Гаркави.

— Как же так... мы с тобой лет 10 были на одной сцене. Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене, и в жизни, — написал он на портале «Кино-театр.ру».

Причины смерти 68-летнего актера не уточняются.

Виктор Гунин окончил в 1981 году Воронежский государственный институт искусств. Работал в Ульяновском областном драматическом театре; Экспериментальном театре под руководством Спесивцева, театре «Сфера», Московском художественно-реалистическом театре. С 2007 года выходил на сцену Государственного театра киноактера. Известен по ролям в отечественных сериалах «След», «Кодекс чести», «Кулагин и партнеры».