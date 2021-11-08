Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Скончался актер из сериала «След» Виктор Гунин

Михаил Алимов

Происшествия
Скончался актер из сериала «След» Виктор Гунин
Фото: pixabay.com

Умер российский актер театра и кино Виктор Гунин, известный по ролям в сериале «След» и «Кодекс чести». Об этом сообщил его коллега Юрий Гаркави.

— Как же так... мы с тобой лет 10 были на одной сцене. Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене, и в жизни, — написал он на портале «Кино-театр.ру».

Причины смерти 68-летнего актера не уточняются.

Виктор Гунин окончил в 1981 году Воронежский государственный институт искусств. Работал в Ульяновском областном драматическом театре; Экспериментальном театре под руководством Спесивцева, театре «Сфера», Московском художественно-реалистическом театре. С 2007 года выходил на сцену Государственного театра киноактера. Известен по ролям в отечественных сериалах «След», «Кодекс чести», «Кулагин и партнеры».

АктерыРоссияСмерть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте