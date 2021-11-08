В Германии обозначили позицию о признании вакцины «Спутник V»

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Минздрав Германии пока не может представить себе механизм признания вакцины от коронавируса «Спутник V» при повторной прививке признанным в Европейском союзе (ЕС) препаратом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 8 ноября.

— Пока нет, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

21 октября в Минздраве России заявили, что в стране завершается подготовка необходимых документов для сертификации «Спутника V» в Европе. До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации «Спутника V» в Европе могут принять в 2022 году.

20 октября в РФПИ заявили, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V». 15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».

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За последние сутки в России выявили 39 400 случаев COVID-19. При этом у 8,7 процента пациентов не обнаружены клинические признаки болезни.

Таким образом всего за время пандемии в России заболели COVID-19 8 834 495 человек. Выздоровели после перенесенной болезни 7 587 560 пациентов.