Диетолог перечислила продукты, защищающие от рака кишечника

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Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что употребление кефира и цельнозлакового хлеба поможет защититься от рака кишечника.

— Нам нужна клетчатка. Поэтому цельнозлаковый хлеб. Даже один раз в день. Именно благодаря цельному злаку, зерну наш организм очищается, выводит из кишечника токсины, аллергены и дает условия, чтобы содержимое кишечника не оставалось там надолго, — пояснила она в комментарии «Москве 24».

Специалист также советует обратить внимание на яблоки и свеклу. Они, по словам диетолога, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.

Также стоит добавить в рационкефир с небольшим сроком годности. Жизнедеятельность бактерий обогащает желудочно-кишечный тракт полезными пробиотиками, которые выводят токсины и бактерии-паразиты.

Диетолог также добавила, что необходимо пить достаточное количество жидкости, так как без воды не происходит ни один биохимический процесс в организме.

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