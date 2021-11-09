Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 9 ноября, приняла в первом чтении законопроект о региональной власти в России, который снимает для губернаторов запрет избираться более чем на два срока подряд. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» был внесен сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым.

Согласно положению нового законопроекта, парламенты в регионах смогут работать дистанционно.

Кроме того, проектом сохраняется действующий запрет на использование слова «президент» в названии руководителей субъектов.

Основная часть положений законопроекта вступит в силу с 1 июня следующего года.

— В основном законе страны был впервые закреплен принцип единства системы публичной власти. Для его реализации ранее уже были одобрены законы о правительстве и о Госсовете. Теперь на очереди принятие норм, касающихся деятельности законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, — отметил спикер Думы Вячеслав Володин.

Он также добавил, что закон позволит четко распределить полномочия и области ответственности должностных лиц в стране.

Законопроект был внесен в Госдуму 27 сентября. Тогда же сообщалось, что законопроектом предусмотрено, что высшее должностное лицо региона может называться исключительно «главой субъекта Федерации». Согласно документу, региональные власти не смогут содержать в названиях своих должностей основу наименований федеральных органов власти. Основной идеей проекта является приведение наименований органов власти к единому шаблону. Кроме того, согласно новому закону, сроки полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний ограничиваются пятью годами.