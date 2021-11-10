Правительство России поддержало штрафы за сравнение СССР и нацистской Германии

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Российское правительство дало положительный отзыв на законопроект депутатов Государственной думы Елены Ямпольской и Александра Жукова «О внесении изменений в КоАП РФ».

В документе предлагается ввести в кодекс новую статью 13.47 «Нарушение запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

В качестве наказания за эти действия предлагается установить для граждан штрафы от одной до двух тысяч рублей или административный арест до 15 суток, для должностных лиц — штрафы от одной до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — штрафы от 10 до 50 тысяч рублей.

Если нарушение будет совершено повторно, то гражданам грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей или арест на 15 суток. Должностные лица заплатят от 5 до 20 тысяч рублей или получат дисквалификацию на срок от шести месяцев до года. Юрлицам грозит штраф до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на период до 90 суток, сообщают «Известия».

27 октября сообщалось, что законопроект о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии внесен в Госдуму.