Кот-мутант с четырьмя ушами покорил пользователей Сети и нашел хозяев

Фото: instagram.com/midas_x24/

Кот по кличке Мидас стал звездой социальных сетей, после того как его снимки были опубликованы в Instagram. У питомца врожденная генетическая мутация, при которой у него появилась дополнительная пара ушей.

Она расположена внутри «обычных». Британское издание отмечает, что дополнительные уши не помогают коту лучше слышать.

Мидас, возможно, представляет собой русскую голубую смесь. На аккаунт кота подписались тысячи человек, и хвостатый буквально купается в лайках.

Особенный кот жил в приюте, но благодаря свалившейся на него популярности, на него обратила внимание жительница Турции, которая взяла питомца к себе домой. Женщина надеется, что коту будет у нее хорошо, передает портал Ladbible.

Мидас теперь живет в доме, где есть еще одна кошка и собака. Он уже подружился с ними.

Водонаева приобрела отдельную квартиру в Москве для своего кота. Телеведущая купила за 19 миллионов отдельную двухкомнатную квартиру в Хамовниках для своего кота породы мейн-кун по кличке Эскобар.

Недвижимость находится недалеко от салона красоты, который принадлежит знаменитости. Квартира площадью 50 квадратных метров расположена в историческом жилом комплексе.