Обновить личные данные для получения социальных выплат в Москве теперь можно онлайн

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Новый электронный сервис появился на портале mos.ru. Теперь москвичи смогут обновить личные данные для получения социальных выплат в формате онлайн. Об этом в среду, 10 ноября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы активно занимаемся переводом услуг в электронный вид — только в текущем году уже восемь услуг в сфере социальной защиты переведены в онлайн-формат, а с 10 ноября запускается новый сервис — передача сведений в органы соцзащиты об изменении банковских реквизитов и личных данных. Благодаря этому сервису получатели социальных услуг смогут проинформировать об изменениях банковских реквизитов для перечисления социальных выплат и личных данных: фамилии, имени, отчества, состава семьи и так далее. Раньше для внесения актуальной информации москвичам нужно было лично обращаться в центры госуслуг. Теперь же сделать это можно онлайн на портале mos.ru, — рассказала Ракова.

По ее словам, это избавит горожан от примерно 200 тысяч обращений в МФЦ в год. Ракова отметила, что одно из основных направлений работы столичных властей — это расширить возможности получения москвичами различных видов помощи и сделать их максимально доступными.

Среди причин, по которым можно обратиться за обновлением данных:изменение банковских реквизитов для перечисления социальных выплат; трудоустройство; прекращение обучения; изменение адреса проживания в Москве, и ряд других.

В соответствии с требованиями ФЗ «О национальной платежной системе» с 1 октября социальные выплаты могут перечисляться только на банковский счет, к которому привязана карта платежной системы «Мир», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы сообщили, что на социальную поддержку москвичей в 2022–2024 годах планируется направить более 1,8 триллиона рублей, из них только в следующем году — 602,9 миллиарда рублей, что на 31,5 миллиарда (5,5 процента) больше, чем в текущем году.