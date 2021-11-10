ЕС призвал Россию повлиять на Белоруссию из-за ситуации с мигрантами

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Европейский союз (ЕС) просит Россию повлиять на Белоруссию для решения проблемы с мигрантами. Об этом заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано в среду, 10 ноября.

— Я повторю наш призыв от имени Евросоюза к России использовать свое влияние на Белоруссию, тесные связи между Россией и Белоруссией во многих сферах, чтобы (президент Белоруссии Александр — прим. «ВМ») Лукашенко прекратил эту деятельность, — приводит слова Стано РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница». 9 ноября в Минобороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте «Кузница».