Россия пообещала оказывать поддержку Белоруссии в случае санкций ЕС

Фото: МИД РФ

Любые санкции Европейского союза (ЕС) против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами будут нелегитимными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 10 ноября.

— Мы считаем односторонние санкции Запада в отношении суверенных государств неприемлемыми, нелегитимными с точки зрения международного права и подтверждаем нашу решимость оказать Белоруссии, ее народу всестороннюю поддержку, — рассказала дипломат.

Делать миграционные проблемы предлогом для новых санкций является недопустимым, приводит слова Захаровой РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница». 9 ноября в Минобороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте «Кузница».