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Захарова обвинила Запад в миграционном кризисе в Белоруссии

Иван Юминов

Политика
Захарова обвинила Запад в миграционном кризисе в Белоруссии
Фото: roscongress / Елена Разина

Миграционный кризис на белорусско-польской границе вызван военными вторжениями Запада на Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 10 ноября.

— Мы также неоднократно заявляли, что нельзя перекладывать вину на Минск за очередной всплеск миграционного кризиса в Европе, ибо он вызван и начался не в ноябре 2021 года, и не летом 2021 года, и не весной 2021 года. Он уже как несколько лет в активной фазе... — рассказала дипломат.

Текущий кризис, по ее словам, вызван силовыми интервенциями западных стран на Ближнем Востоке и севере Африки. Кроме того, к нему привели последствия «провальной» операции в Афганистане, приводит слова Захаровой РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница». 9 ноября в Минобороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте «Кузница».

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