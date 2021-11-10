Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мосгордума одобрила идею установки памятника «Крюково — район воинской доблести Москвы»

Виктория Сикерина

Город
Мосгордума одобрила идею установки памятника «Крюково — район воинской доблести Москвы»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Крюково Карта всех событий

Московская городская дума одобрила установку памятной стены в честь присвоения району Крюково звания «Район воинской доблести Москвы». Об этом заявил председатель комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям и редактор соответствующего законопроекта Евгений Герасимов в среду, 10 ноября.

Памятник расположится в Зеленоградском административном округе города. Монумент отразит подвиг защитников Родины, их мужество, стойкость и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, пишет агентство городских новостей «Москва».

В конце октября руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что монумент маршалу бронетанковых войск СССР Павлу Рыбалко отремонтируют в 2022 году в Москве.

Специалисты очистят расположенный в районе Щукино памятник, восстановят отколовшиеся части, устранят царапины, трещины и другие дефекты, а также покроют его поверхность специальными защитными составами.

До этого стало известно, что строители проведут ремонт памятника Герою СССР, маршалу, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза Сергею Бирюзову в Москве в следующем году.

Читайте также:
ПамятникиВеликая Отечественная войнаЗеленоград
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Все мнения
О проекте