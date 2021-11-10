Мосгордума одобрила идею установки памятника «Крюково — район воинской доблести Москвы»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Крюково Карта всех событий

Московская городская дума одобрила установку памятной стены в честь присвоения району Крюково звания «Район воинской доблести Москвы». Об этом заявил председатель комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям и редактор соответствующего законопроекта Евгений Герасимов в среду, 10 ноября.

Памятник расположится в Зеленоградском административном округе города. Монумент отразит подвиг защитников Родины, их мужество, стойкость и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, пишет агентство городских новостей «Москва».

В конце октября руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что монумент маршалу бронетанковых войск СССР Павлу Рыбалко отремонтируют в 2022 году в Москве.

Специалисты очистят расположенный в районе Щукино памятник, восстановят отколовшиеся части, устранят царапины, трещины и другие дефекты, а также покроют его поверхность специальными защитными составами.

До этого стало известно, что строители проведут ремонт памятника Герою СССР, маршалу, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза Сергею Бирюзову в Москве в следующем году.