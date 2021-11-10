Украина удвоит число пограничников из-за ситуации с мигрантами

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Украинские силовые структуры предпринимают все меры, чтобы граница страны была «на замке». Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов в среду, 10 ноября.

— Хочу вас заверить, что СБУ совместно с другими компетентными органами принимает все необходимые меры для того, чтобы граница была на замке... План есть, — рассказал чиновник.

Он состоит в том, чтобы объединиться и не допустить максимального въезда нелегальных мигрантов, уточнил Баканов. Страна также удвоит число пограничников, добавил глава МВД Денис Монастырский.

Привлечены, по его словам, будут резервы нацгвардии и национальной полиции. Они будут передвигаться вдоль границы для выявления случаев ее незаконного пересечения, приводит слова Монастырского РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница». 9 ноября в Минобороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница.