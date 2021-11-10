Столичных автомобилистов предупредили о непогоде в городе до утра 11 ноября

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Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в виде снега и гололедицы. Об этом заявили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в среду, 10 ноября.

В ведомстве уточнили, что с 21:00 10 ноября и до 09:00 11 ноября в городе ожидаются снег, вероятно, метель, ледяной дождь и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. При этом температура воздуха опустится до отметки минус 1 градус, что спровоцирует образование гололеда на дорогах и тротуарах.

— Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог: мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта, — отметили в комплексе.

При необходимости специалисты проведут противогололедную обработку, говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк заявила, что предстоящий зимний сезон в России будет мягким, с большим количеством снега, а температура воздуха в среднем установится на отметке в несколько градусов выше нормы.

Также метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом «ВМ» порекомендовала столичным автомобилистам отказаться от летней резины, так как из-за надвигающихся минусовых температур на дорогах города возможно возникновение гололедицы.