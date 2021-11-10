Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичных автомобилистов предупредили о непогоде в городе до утра 11 ноября

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Столичных автомобилистов предупредили о непогоде в городе до утра 11 ноября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в виде снега и гололедицы. Об этом заявили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в среду, 10 ноября.

В ведомстве уточнили, что с 21:00 10 ноября и до 09:00 11 ноября в городе ожидаются снег, вероятно, метель, ледяной дождь и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. При этом температура воздуха опустится до отметки минус 1 градус, что спровоцирует образование гололеда на дорогах и тротуарах.

— Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог: мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта, — отметили в комплексе.

При необходимости специалисты проведут противогололедную обработку, говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк заявила, что предстоящий зимний сезон в России будет мягким, с большим количеством снега, а температура воздуха в среднем установится на отметке в несколько градусов выше нормы.

Также метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом «ВМ» порекомендовала столичным автомобилистам отказаться от летней резины, так как из-за надвигающихся минусовых температур на дорогах города возможно возникновение гололедицы.

Читайте также:
падение снегапредупреждение горожангололед
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Все мнения
О проекте