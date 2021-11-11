Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Возможные санкции против «Аэрофлота» прокомментировали в Совфеде

Михаил Алимов

Политика
Возможные санкции против «Аэрофлота» прокомментировали в Совфеде
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В случае введения санкций в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот» РФ может рассмотреть вопрос о запрете полетов для западных авиакомпаний над территорией страны. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— «Аэрофлот» здесь ни при чем. Они любой ценой пытаются «укусить» Россию, — рассказал он РИА Новости.

Россия может ввести аналогичные санкции в отношении компаний, которые сильно зависят от ее географического положения. Если западные санкции коснутся отдельных лиц, то Россия будет вправе ввести аналогичные меры в отношении должностных лиц авиакомпаний.

До этого сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают введение санкций в отношении компании «Аэрофлот». Информация представлена в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Также санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines. ЕС может объявить о новых ограничениях уже в начале декабря.

На границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Толпы нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Азии уже который день пытаются проникнуть на территорию Евросоюза. Польская армия приведена в боевую готовность, а Литва собирается объявить режим ЧС. О желаниях мигрантов и о том, как будут развиваться данные события, «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Читайте также:
СШАРоссияСовет Федерации
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Все мнения
О проекте