Возможные санкции против «Аэрофлота» прокомментировали в Совфеде

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В случае введения санкций в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот» РФ может рассмотреть вопрос о запрете полетов для западных авиакомпаний над территорией страны. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— «Аэрофлот» здесь ни при чем. Они любой ценой пытаются «укусить» Россию, — рассказал он РИА Новости.

Россия может ввести аналогичные санкции в отношении компаний, которые сильно зависят от ее географического положения. Если западные санкции коснутся отдельных лиц, то Россия будет вправе ввести аналогичные меры в отношении должностных лиц авиакомпаний.

До этого сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают введение санкций в отношении компании «Аэрофлот». Информация представлена в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Также санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines. ЕС может объявить о новых ограничениях уже в начале декабря.

На границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Толпы нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Азии уже который день пытаются проникнуть на территорию Евросоюза. Польская армия приведена в боевую готовность, а Литва собирается объявить режим ЧС. О желаниях мигрантов и о том, как будут развиваться данные события, «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.