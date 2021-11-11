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Столичные врачи вылечили от коронавируса 5505 новых пациентов за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса 5505 новых пациентов за сутки
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Московские медики за последние 24 часа вылечили от коронавирусной инфекции 5505 новых пациентов. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии число людей, которые полностью выздоровели после прохождения лечения от COVID-19, составило 1 661 417.

За последние сутки в столице выявили 6240 новых случаев заболевания. Был госпитализирован 1231 человек, 94 москвича скончались. По состоянию на 11 ноября на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 747 человек.

За неделю в Москве записались на вакцинацию от COVID-19 и привились около 100 тысяч горожан. Об этом во вторник, 9 ноября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, интерес к вакцинации от коронавируса в городе можно охарактеризовать как высокий, однако он мог бы быть и выше.

До этого Сергей Собянин сообщил, что эпидемическая ситуация в городе улучшилась за последнюю неделю. Он также отметил, что на 18 процентов снизилось количество пневмоний. Глава города подчеркнул, что, несмотря на благоприятные изменения по COVID-19, в Москве продолжают действовать некоторые ограничительные меры. Среди них перевод не менее тридцати процентов сотрудников в дистанционный режим работы, самоизоляция пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

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